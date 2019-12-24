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В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 230 миллионов

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 230 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 230 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и обналичиванию средств», – говорится в сообщении.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили им «вознаграждением» за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 650 тыс. грн неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи.

По материалам УКРИНФОРМ
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