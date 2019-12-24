0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Активы VAB банка могут продать в 5 раз дешевле реальной стоимости

Активы VAB банка могут продать в 5 раз дешевле реальной стоимости

В четверг, 16 января, должен состояться аукцион по продаже пула активов ПАО “ВиЭйБи Банк”, организованный Фондом гарантирования вкладов. При стоимости лота в 5 858,95 млн грн его могут продать в 5 раз дешевле, хотя экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагает погасить задолженность банка в объеме около 8 млрд грн.

Читайте также: Главу Приватбанка хотят уволить через суд

Фонд гарантирования вкладов объявил торги по голландской модели аукциона на площадке ООО “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн”, на которых планирует продажу активов VAB банка. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ.

Лот состоит из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности 61 юридического лица – предприятий агропромышленной отрасли, 59 из которых действующие. 90 кредитов находятся в залоге НБУ, говорится в публикации.

Уточняется также, что это аукцион на понижение.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.