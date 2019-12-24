Активы VAB банка могут продать в 5 раз дешевле реальной стоимости

В четверг, 16 января, должен состояться аукцион по продаже пула активов ПАО “ВиЭйБи Банк”, организованный Фондом гарантирования вкладов. При стоимости лота в 5 858,95 млн грн его могут продать в 5 раз дешевле, хотя экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагает погасить задолженность банка в объеме около 8 млрд грн.

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Фонд гарантирования вкладов объявил торги по голландской модели аукциона на площадке ООО “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн”, на которых планирует продажу активов VAB банка. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ.

Лот состоит из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности 61 юридического лица – предприятий агропромышленной отрасли, 59 из которых действующие. 90 кредитов находятся в залоге НБУ, говорится в публикации.

Уточняется также, что это аукцион на понижение.