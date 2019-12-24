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В Кировоградской области чиновник Пенсионного фонда присвоил почти 700 тыс. грн

В Кировоградской области чиновник Пенсионного фонда присвоил почти 700 тыс. грн

В Кировоградской области одного из местных руководителей пенсионного фонда подозревают в хищении государственных средств. Он присвоил почти 700 тысяч гривен, которые были предназначены для благоустройства помещений фонда.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Как выяснили правоохранители, заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в области сговорился с директором подрядной организации, который должен был осуществить уборку помещений и прилегающей территории пенсионного фонда в областном и районном центрах. Однако на самом деле никаких работ выполнено не было.

Следователи установили, что подрядчик не имел для выполнения этих работ ни работников, ни средств. Но, несмотря на это, предоставил должностному лицу на подписание акты “о якобы выполненных” работах, на основании которых были перечислены средства. Благодаря таким махинациям чиновник украл из госбюджета 689 тыс грн.

По факту присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах, по ч. 5 ст. 191 (“Присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах”) Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявили подозрение. Продолжается расследование.

По материалам ТСН
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