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Укрзализныця закупила без тендера газа на 18 миллионов – Prozorro

Укрзализныця закупила без тендера газа на 18 миллионов – Prozorro

Филиал Укрзализныци “Центр обеспечения производства” закупил газ на 18 миллионов гривен без проведения тендера.

Об этом сообщает пресс-служба системы Prozorro.

“Как заказчик в понимании закона любую закупку на такую сумму УЗ может проводить только через конкурентные торги. Более того, никакой информации о соглашении между Укрзализныцей и поставщиком на портале Prozorro нет. Проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур — это наглое нарушение закона. И в Кодексе Украины об административных правонарушениях четко прописана за это ответственность — штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов. Т. е. от 11 до 17 тысяч гривен. Ждем объяснения руководства Укрзализныци, внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможное причинение убытков государству”, – отмечают в Prozorro.

По материалам Економічна Правда
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