День финансов, 8 января: об IT-налоге, повышении пенсионного возраста, ипотеке под 14-15%

Среда, 8 января. Что изменилось в новой редакции законопроекта о рынке земли, как уменьшится размер коммуналки для киевлян, и когда в Украине начнут менять пенсионный возраст.

Единый налог для IT-компаний. Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%. Как отмечают в министерстве, это позволит создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании.

Ипотека под 14-15%. В Нацбанке заявили, что 2020 год должен стать годом полноценного возобновления ипотечного кредитования. “Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год”, – отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Киевляне за тепло заплатят меньше. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. Сейчас осуществляют корректировку стоимости, соответственно, уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Рынок земли. Итоговый проект. На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект по рынку земли в окончательной редакции. Лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров, вместо 210 тыс. га. Такой же лимит определен и для юридических лиц. Иностранцы, лица без гражданства и юрлица смогут приобретать право собственности на землю только при условии одобрения соответствующего решения на референдуме. Подробнее по ссылке.

Украина обогнала РФ и Беларусь по минимальной зарплате. Об этом сообщил замминистра экономики Сергей Николайчук. По его словам, впервые за много лет уровень минималки украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси. В последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и усугубилось в результате кризиса 2014-15 годов.

В Украине повысят пенсионный возраст. Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. По ее словам, в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года.

Зафиксировать курс гривны невозможно. Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что фиксированный курс гривны привел бы к скорой девальвации. Как он отмечает, когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет, а выигрывают потребители. Когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те кто проигрывают. Так что изменить эту ситуацию фиксацией курса невозможно.