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В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозки

В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозки

По данным Укрзализныци, в 2019 году пассажирские железнодорожные перевозки (как дальнего следования, так и пригородные) нанесли компании убытки, которые могут достичь 12 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«По результатам 2019 года убытки в пассажирском секторе (в целом в дальнем и пригородном железнодорожном сообщениях) могут превысить 12 млрд грн», – говорится в сообщении.

Основные доходы Укрзализныця получает от грузовых перевозок. Вместе с тем, компания тратит собственные средства на обновление пассажирских вагонов, хотя по закону такие расходы должны покрывать из государственного бюджета, уточняют в УЗ.

«Приобретение пассажирских вагонов осуществляется за счет компании. Укрзализныця не получает финансирования из государственного бюджета для обновления пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено законом», – сообщают в Укрзализныце.

В 2019 году компания приобрела и запустила 18 новых пассажирских вагонов, еще 26 новых вагонов ожидают в 2020 году (за них заплатили авансом в прошлом году).

«Для удобства пассажиров (в новых вагонах) предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и горячая уже при посадке пассажиров. Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов», – добавили в УЗ.

По материалам hromadske.tv
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