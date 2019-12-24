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За три недели в Украине ликвидировали около 450 АЗС - Гончарук

За три недели в Украине ликвидировали около 450 АЗС - Гончарук

В течение трех недель в рамках борьбы с незаконным оборотом горючего в Украине ликвидировали 439 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, к работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций.

“Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 — демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего”, — написал Гончарук.

По материалам Дело
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