Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

Министерство финансов Украины обнародовало рейтинг первичных дилеров за 2019 год по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Мінфіну.

По данным Минфина, первичные дилеры расположены в следующем порядке:

1. ПАО “Ситибанк”;

2. АО “Ощадбанк”;

3. АБ “Укргазбанк”;

4. АО “ОТП Банк”;

5. АО “Райффайзен Банк Аваль”;

6. АО “ПУМБ”;

7. АО КБ “ПриватБанк”;

8. АО “Альфа-Банк”;

9. АО “Укрэксимбанк”;

10. АО “Кредобанк”;

11. ПАО АБ “Пивденный”;

12. АО “УкрСибБанк”.

Напомним, в сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.