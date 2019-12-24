Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

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Министерство финансов Украины обнародовало рейтинг первичных дилеров за 2019 год по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщается на сайте Мінфіну.
По данным Минфина, первичные дилеры расположены в следующем порядке:
1. ПАО “Ситибанк”;
2. АО “Ощадбанк”;
3. АБ “Укргазбанк”;
4. АО “ОТП Банк”;
5. АО “Райффайзен Банк Аваль”;
6. АО “ПУМБ”;
7. АО КБ “ПриватБанк”;
8. АО “Альфа-Банк”;
9. АО “Укрэксимбанк”;
10. АО “Кредобанк”;
11. ПАО АБ “Пивденный”;
12. АО “УкрСибБанк”.
Напомним, в сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.
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