Защита помещений и персонала небанковских учреждений по-новому: что изменится

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Национальный банк Украины облегчил для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Ведомство приняло новую редакцию нормативного акта, регулирующего соответствующие требования, а именно – постановление Правления НБУ №154 “Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине”.
Новые нормы вступают в силу с 4 января 2020 года.
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“Нацбанк либерализует ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем), как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами”, – говорится в сообщении регулятора.
Небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:
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