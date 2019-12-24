0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Защита помещений и персонала небанковских учреждений по-новому: что изменится

Защита помещений и персонала небанковских учреждений по-новому: что изменится

Национальный банк Украины облегчил для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ведомство приняло новую редакцию нормативного акта, регулирующего соответствующие требования, а именно – постановление Правления НБУ №154 “Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине”.

Новые нормы вступают в силу с 4 января 2020 года.

Читайте также: Система удаленной идентификации BankID уже распространяется на 11 банков – НБУ

“Нацбанк либерализует ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем), как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами”, – говорится в сообщении регулятора.

Небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:

  • обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;
  • обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементами и т.д.;
  • необходимость использования хранилищ (сейфов, используемых в качестве хранилища) и класс их сопротивления.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.