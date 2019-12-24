Защита помещений и персонала небанковских учреждений по-новому: что изменится

Национальный банк Украины облегчил для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ведомство приняло новую редакцию нормативного акта, регулирующего соответствующие требования, а именно – постановление Правления НБУ №154 “Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине”.

Новые нормы вступают в силу с 4 января 2020 года.

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“Нацбанк либерализует ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем), как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами”, – говорится в сообщении регулятора.

Небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:

обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;

обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементами и т.д.;