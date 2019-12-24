Кардиолог обвиняет Apple в нарушении патента из-за Apple Watch

Американский кардиолог Джозеф Визель обвиняет Apple в нарушении патента на свой метод выявления мерцательной аритмии, который используют в Apple Watch.

Об этом пишет Engadget.

Читайте также: Япония усилит контроль над технологическими гигантами

По словам Визеля, он поделился подробностями патента с Apple в сентябре 2017 года. После этого компания “отказалась добросовестно вести переговоры” и не оставила кардиологу иного выбора, кроме как обратиться в суд.

Визель надеется запретить Apple использовать его метод без выплаты роялти.

Apple не впервые сталкивается с патентным иском. Часто подают в суд “патентные тролли”, которые либо вообще не разработали какую-либо конкретную технологию, либо не планируют внедрять ее в реальный продукт. В этом случае все сложнее, так как Визель – реальный изобретатель.