День финансов, 28 декабря: о накопительной пенсии, самых устойчивых банках, регулировании ломбардов

Суббота, 28 декабря. День для итоговых результатов и планов на следующий год.

Важные новости 2019 года, которые могут повлиять на ваш кошелек и в 2020-м. Канун Нового года – самое время не только для ожидания праздника, но и возможность подвести итоги. Тем более, что уходящий 2019 год был полон знаковых событий и новостей. Редакция Finance.ua решила собрать не только самые интересные из них, но и те, которые могут оказывать влияние на кошельки украинцев в 2020. А может, и не только в нем.

Самые устойчивые банки по версии НБУ. Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Второй раз подряд успешно прошли стресс-тестирование девять банков. Большинство из них – с иностранным капиталом, а также государственные ПриватБанк и Укргазбанк. Решили проблему с докапитализацией банка “Восток”, “Глобус”, МИБ (27 млн грн), Сбербанк и Укрсоцбанк, который осенью присоединился к Альфа-Банка.

Также Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках в 2020 году. С 1 июля 2020 в рамках проекта “сплит” Национальный банк начнет выездные проверки и небанковских финучреждений.

Законопроект о накопительной пенсии. На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Проектом закона предусмотрено обязательные взносы от работодателей 2%, обязательные взносы от работников 1%, по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает работник, то и работодатель должен увеличить паритетно.

Электронная трудовая книжка. Как воспользоваться? Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности. Чтобы воспользоваться услугой нужно зарегистрироваться на вебпортале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи. В электронной трудовой отражается информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя.

Гривневые депозиты выгоднее валютных. Такое мнение выразила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, люди не заработают, а потеряют, если будут отдавать предпочтение иностранной валюте вместо гривны. Также в Минэкономразвития утверждают, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с курсом валют является постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.

Часть штрафов для пользователей РРО планируют отменить. В МЭРТ приняли изменения, которые уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО. Например, предусматривается отмена штрафов за предварительное программирование наименования цен, товаров и учета их количества.

Ломбарды будут регулировать по-новому. На сайте ВР также зарегистрировали законопроект, которым предусматривается деятельность ломбардов регулировать на законном уровне. Так, законопроектом определено понятие ломбарда и ломбардной деятельности. Также урегулирован порядок производства ломбардами деятельности по предоставлению финансовых кредитов и деятельности по хранению имущества.