Аграрный комитет проголосовал рекомендовать принятие закона о рынке земли

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Об этом во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил председатель комитета Николай Сольский.

“Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актах Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета”, – сказал Сольский.

Соответствующее решение поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 – воздержались.

Также парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил дополнительные заседания комитета для рассмотрения этого вопроса.

Соответствующее решение поддержали 22 народных депутата. Заседание объявили закрытым, а все 4018 поправок к законопроекту будут рассматриваться в сессионном зале.

Добавим, заседание комитета, по поручению председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, должно было состояться еще 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года.