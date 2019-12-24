С 2020 года средства на повышение квалификации будут "ходить за учителем"

С 2020 года во время повышения квалификации будет действовать принцип “деньги ходят за учителем”, а сами педагоги будут принимать непосредственное участие в планировании своего профессионального развития. Необходимые изменения в Порядок повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников вчера, 27 декабря 2019 года, утвердило Правительство.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства образования и науки (МОН) Украины.

“Принцип „деньги ходят за учителем“ был заложен в Порядок во время его принятия в августе 2019 года, однако его механизм необходимо было доработать. Теперь ситуация исправлена, и уже со следующего года учителя смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышения своей квалификации. Средства на развитие учителей заложены в государственную субвенцию НУШ (Новая украинская школа. — Ред), которая в госбюджете составляет 1,4 млрд гривен. Уже в январе 2020 года будет понятно, сколько на развитие учителей получат учреждения образования и, соответственно, сами педагоги”, — отметила глава МОН Анна Новосад.

Согласно Порядку, повышение квалификации будут планировать в два этапа.

“На первом этапе педагогический совет утвердит ориентировочный план повышения квалификации на следующий год. Он должен содержать информацию об общем количестве учителей, планирующих профессиональное развитие, основные направления и перечень субъектов повышения квалификации. План должен формироваться с учетом предложений самих учителей”, — рассказали в пресс-центре.

Что касается второго этапа, то он “будет начинаться после утверждения сметы учебного заведения на соответствующий год и обнародования его руководителями заведений. В течение 15 календарных дней после этого учитель будет подавать предложение к плану повышения квалификации. После этого предложение учителя будет рассматривать педагогический совет, который может уточнить его, например, с учетом объема средств, предусмотренных на повышение квалификации”.