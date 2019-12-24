0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Задолженность по зарплатам с начала года выросла на 40% (инфографика)

Задолженность по зарплатам с начала года выросла на 40% (инфографика)

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 6,3% (на 217,1 млн грн) меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Читайте также: В Украине прекратился рост зарплат

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 млн грн, что на 242,1 млн грн (10,6%) меньше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплате выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий – на 40,1% (на 584 млн грн).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.