Задолженность по зарплатам с начала года выросла на 40% (инфографика)

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 6,3% (на 217,1 млн грн) меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Читайте также: В Украине прекратился рост зарплат

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 млн грн, что на 242,1 млн грн (10,6%) меньше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплате выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий – на 40,1% (на 584 млн грн).