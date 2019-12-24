Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочки

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Как мы предупреждали в своем утреннем прогнозе на 27 декабря — активность на валютном рынке была на максимуме, а доллар продолжил стремительно расти.
Создается ощущение, что финансисты “испугались” постоянных обвинений как со стороны экспортеров, так и чиновников Минфина с таможней и налоговой. После заверений о стабильности курса, постоянном укреплении гривны и разговоров о том, что “доллар уже не тот” – курс по мановению волшебной палочки пошел вверх.
Причем процесс начался с утра в четверг. Межбанк 26 декабря, стартовав с безобидных 23,23/23,25 после аукциона НБУ и операций по выкупу валюты через Matching на общую сумму $ 700 млн (основным продавцом валюты был НАК “Нафтогаз”) к концу дня взлетел до 23,45/23,53. Но видимо, чиновникам оказалось этого недостаточно для латания бюджетных дыр и девальвация гривны прошла и сегодня. Уже с самого утра доллар стартовал сразу с уровней 23,62/23,65 гривен (что было значительно выше вчерашнего закрытия).
К 11 часам – на продажах экспортеров, которые спешили закрыть свои сделки в последний полноценный день на валютном рынке – доллар кратковременно просел до 23,53/23,57. Но на этом успехи гривны закончились. Клиентам -покупателям валюты уже приходилось мириться со сложившейся ситуацией, так как на отчетную дату им нужно закрыть свои сделки и они не могли активно торговаться. Этим воспользовались как спекулянты, так и оставшиеся продавцы. Они начали “разогревать” рынок при явном попустительстве Нацбанка. Он не делал ничего для стабилизации котировок и похоже регулятор устраивал взрыв котировок на ровном месте. Уже к 12:00 курс разогнали до 23.72/23,77 гривен, а к обеду доллар остановился на отметке 23,73/23,76.
В 14:00 котировки чуть снизились – до 23,72/23,74. Но в последний полноценный рабочий день на валютном рынке клиенты еще не закрыли свои операции. Особенно на мелкие суммы. Да и сами банки после обеда фиксировали финансовый результат по торговле валютой через валютную позицию, что обеспечивало достаточно большую активность на торгах. В 15:00 котировки находились на отметке 23,6950/23,72 гривны за доллар, а затем достаточно быстро еще раз взлетели до уровня 23,74/23,79 гривен к завершению сессии.
Занервничал и наличный рынок, где из-за неразберихи на межбанке – владельцы обменок решили не рисковать и также вздернули котировки. И даже с существенным запасом. К вечеру пятницы большинство обменок финкомпаний поставили свои ценники по доллару в пределах 24,00/24,25 гривен, а в крупных торговых центрах держали спред порядка 25-45 копеек на долларе.
В целом у участников рынка складывается четкое впечатление, что курс искусственно подтянули к этим уровням, чтобы с одной стороны заработать на временном цейтноте у клиентов по завершению года по валютным операциям, а с другой – подтянуть курс до нужных для выполнения бюджета параметров.
Главные события 27 декабря на межбанке:
1). Благодаря вчерашним действиям НБУ и его операциям по выкупу валюты у НАК “Нафтогаз” и сложившегося из-за этого дальнейшей неразберихе на межбанке в четверг и пятницу — доллар по факту взлетел в четверг с утренних 23,23/23,25 гривен до 23,45/23,53 к концу дня и с 23,62/23,65 до 23,74/23,79 гривен к завершению торгов пятницы;
2). Нацбанк не выходил на торги в публичном формате аукциона и фактически не противостоял росту котировок на межбанке;
3). Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,67 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 28 декабря составил 23,6862 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,70 / 23,73
евро – 26,44 / 26,47
российский рубль – 0,3817 / 0,3826
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1175 / 1,1177
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