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В Украине легально работают всего 45% лиц трудоспособного возраста

В Украине легально работают всего 45% лиц трудоспособного возраста

Министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине из 28,5 млн лиц трудоспособного возраста легально работают всего 12,8 млн.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу.

“Только 12,8 млн из 28,5 млн трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав”, – заявил Милованов.

Он добавил, что в настоящее время в Украине не защищены права 15,7 млн человек, а именно – нелегальных работников, работающих без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, выехавших из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, занимающихся домашним хозяйством.

Милованов отметил, что “сегодняшний кодекс законов о труде не защищает всех 28,5 млн украинцев”.

“Он был разработан в 1971 году, его концепция или философия не соответствует тому, что сейчас происходит”, – отметил он.

Таким образом, отметил он, Кабмин одобрил новый законопроект “О труде”, главная цель которого, как отметил Милованов, “создать условия для легкого трудоустройства и увеличения доходов работников”.

По материалам УКРИНФОРМ
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