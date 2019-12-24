День финансов, 27 декабря: публикация курса по-новому, пенсионный калькулятор, обновленное трудовое законодательство

Пятница, 27 декабря: о планах и ожиданиях украинцев:

Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году? Половина опрошенных (52%) считают, что курс гривны к доллару в 2020 году будет стабильным, а 36% убеждены, что этого не произойдет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова. В своих предсказаниях на 2020 год граждане уверены относительно роста инвестиций в Украине.

В правительстве планируют снизить уровень безработицы на четверть. Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.

МВД хочет повысить штрафы за нарушение ПДД. Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн). Когда водитель оставил место ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн). И предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев; за вождение авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн.

О дне насущном:

Правительство одобрило законопроект о труде. По словам премьер-министра Украины Алексей Гончарука, обновленное трудовое законодательство должно способствовать развитию и появлению новых рабочих мест в Украине. В частности, в своей программе действий правительство планировало создать 1 миллион новых рабочих мест в течение следующих 5 лет.

НБУ начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютам. Национальный банк утвердил перечень иностранных валют, по которым будет устанавливаться официальный курс гривны и рассчитываться учетная цена банковских металлов. На ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год.

Кабмин отменил ограничение монетизации льгот на коммуналку. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее Минсоцполитики инициировало изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму на протяжении всего отопительного сезона, а не ограничиваться датой до 15 октября.

Пенсионный калькулятор. Для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис Пенсионный калькулятор. Он позволяет рассчитать пенсию по возрасту. При расчете страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины. Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг ПФ.