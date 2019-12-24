Налоговая сократила количество внеплановых проверок на 2020 год

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За январь-ноябрь 2019 года Государственная налоговая служба провела 4,3 тысячи плановых проверок, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 4900. Также за этот же период налоговая провела около 11 тысяч внеплановых аудитов, что на 23% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.
Об этом сообщает пресс служба ГНС Украины.
В то же время, количество встречных сверок за январь – ноябрь этого года составило 3800, что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.
“Новая налоговая достигла подобных результатов за счет повышения качества проверок и усиления контроля за наиболее рисковыми налогоплательщиками”, – заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и в дальнейшем сокращать их количество.
“В следующем году плановых проверок будет меньше еще на 20%”, – подчеркнул Верланов.
Сообщается, что в целом по итогам 2019 года налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5200 юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6 тысяч юридических лиц.
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