Банки в мире сократили рекордное количество сотрудников — Bloomberg

В 2019 году мировые банки сократили более 77,7 тысячи работников — больше всего с начала 2015 года.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные профсоюзов банков.

В частности, масштабные сокращения анонсировали 50 крупных банковских групп в Европе и США. Это сокращение станет крупнейшим с 2015 года, когда банки уволили свыше 91 тысячи работников.

В целом за последние 6 лет количество сокращенных рабочих мест в банках мира возросло до 425 тысяч. При этом это лишь предварительные данные, а реальная цифра может быть гораздо больше.

Сокращение банковских сотрудников в Европе Bloomberg связывает с монетарной политикой, в частности тем, что некоторые банки устанавливают отрицательные процентные ставки, за что на банковские учреждения ложится дополнительная нагрузка.