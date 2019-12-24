Государство передаст детям-сиротам 1,5 тысячи квартир, - Соколовская

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики.
Об этом во время поездки в Житомирскую область сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
“Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут отлично. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита на Житомирщину мы старались понять реальное состояние дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы”, – отметила министр.
Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая как сирота с помощью государства в этом году получила новую квартиру.
“В целом в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тыс. лиц”, – отметила Соколовская.
Она также посетила реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской ОТО и Коростышевский центр социальной защиты, где встретилась с его работниками и постояльцами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифамиВчера, 16:15 - 4083 26
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен7 ч. назад - 761 20
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 4009 15
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы МинэкономикиВчера, 21:01 - 2271 8
Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хендаВчера, 18:30 - 886 7
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году8 ч. назад - 4014
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 4009 15
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздниками6 ч. назад - 3723
Межбанк: "агрессивный" день перед праздникамиВчера, 18:25 - 3316 2
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютам5 ч. назад - 3259
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2157 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2004 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1694
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1654 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4773 3