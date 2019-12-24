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Государство передаст детям-сиротам 1,5 тысячи квартир, - Соколовская

Государство передаст детям-сиротам 1,5 тысячи квартир, - Соколовская

В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики.

Об этом во время поездки в Житомирскую область сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

“Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут отлично. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита на Житомирщину мы старались понять реальное состояние дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы”, – отметила министр.

Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая как сирота с помощью государства в этом году получила новую квартиру.

“В целом в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тыс. лиц”, – отметила Соколовская.

Она также посетила реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской ОТО и Коростышевский центр социальной защиты, где встретилась с его работниками и постояльцами.

По материалам РБК-Украина
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