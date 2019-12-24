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В Украине заработал транспортный портал электронных услуг

В Украине заработал транспортный портал электронных услуг

С сегодняшнего дня в Украине начал работать интернет-портал e-transport.gov.ua, который объединил электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации транспортного портала электронных услуг 27 декабря.

«Мультимодальность транспорта и цифровые транспортные коридоры – являются приоритетами для министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли. Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров. Это реальные шаги, которые помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, что объединяет Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб», – отметил Криклий.

Он добавил, что портал начал работать уже сегодня, 27 декабря 2019 года.

Сейчас сайт e-transport.gov.ua предоставляет 6 сервисов: бронирование разрешений на международные перевозки, отслеживание нарушителей порядка использования этих разрешений, выдача разрешений на негабаритные перевозки, отслеживание протоколов Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека), онлайн-трансляция с мест выдачи разрешений и оформление электронной товарно-транспортной накладной.

По материалам УКРИНФОРМ
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