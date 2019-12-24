Mazda отзывает более 53 тысяч авто из-за опасной программной ошибки

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Компания Mazda представила в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщение о программном дефекте, связанном с безопасностью. Его обнаружили у некоторых автомобилей Mazda3 2019 модельного года и 2020 модельного года.
Ошибка в программе приводит к тому, что транспортное средство может неожиданно остановиться во время движения из-за непреднамеренной активации автоматической системы экстренного торможения Smart Braking System (SBS), сообщили в Mazda.
Причиной дефекта является ошибка в программном обеспечении SBS, по которой система ошибочно считает, что перед автомобилем обнаружена помеха. Чтобы избежать столкновения или уменьшить вред от него система автоматически выполняет торможение, хотя риска столкновения в данном случае нет.
При этом она выдает сообщение и звуковой сигнал. Очевидно, что если автоматическая система экстренного торможения SBS неожиданно активируется во время вождения, существует риск столкновения с транспортным средством, движущимся позади.
Пока не было зарегистрировано ни одного случая, когда в результате описанного дефекта произошли травмы или смертельные случаи.
Проблема затрагивает примерно 35 390 автомобилей Mazda 3, проданных в США.
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