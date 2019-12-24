До конца года фермеры могут использовать еще 3 млрд грн дотаций

С начала года отечественный агросектор использовал только 48% средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 14 ноября.

Так, на 2019 года из общего фонда бюджета на господдержку АПК выделили 5,909 млрд грн. Пока украинские фермеры потратили только 2,8 млрд грн.

В частности, на дотации по программе поддержки животноводства направили чуть более 1,6 млрд грн (из запланированных 3,5 млрд грн), по программе поддержки сельхозпроизводителей – 640,2 млн грн (из 881,8 млн грн), по программе поддержки фермерства – 230,4 млн грн (из 800 млн грн), по программе поддержки развития хмелеводства – 119,7 млн грн (из 400 млн грн), по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам – 140 млн грн (из 200 млн грн), по программе финподдержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов – 103,9 млн грн (из 127 млн грн).