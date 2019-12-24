До конца года фермеры могут использовать еще 3 млрд грн дотаций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала года отечественный агросектор использовал только 48% средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 14 ноября.
Так, на 2019 года из общего фонда бюджета на господдержку АПК выделили 5,909 млрд грн. Пока украинские фермеры потратили только 2,8 млрд грн.
В частности, на дотации по программе поддержки животноводства направили чуть более 1,6 млрд грн (из запланированных 3,5 млрд грн), по программе поддержки сельхозпроизводителей – 640,2 млн грн (из 881,8 млн грн), по программе поддержки фермерства – 230,4 млн грн (из 800 млн грн), по программе поддержки развития хмелеводства – 119,7 млн грн (из 400 млн грн), по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам – 140 млн грн (из 200 млн грн), по программе финподдержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов – 103,9 млн грн (из 127 млн грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривенВчера, 09:30 - 1085 24
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуПозавчера, 20:02 - 5050 21
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы МинэкономикиПозавчера, 21:01 - 2875 10
МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДДВчера, 11:00 - 1084 7
Украина стянула первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 450 5
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 годуВчера, 09:01 - 5180
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 5136 2
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздникамиВчера, 11:15 - 4570
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютамВчера, 12:00 - 4144
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 3147
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2334 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2033 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1738
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1680 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4833 3