Новый терминал запорожского аэропорта заработает весной 2020 года - мэрия

Пассажирский терминал КП «Международный аэропорт «Запорожье» заработает весной 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

«Самый масштабный проект, который фактически за 2 года воплощен в жизнь – строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Запорожье». Строительные работы уже фактически закончены. В начале 2020 года его начнут вводить в эксплуатацию. Планируется, что уже в марте пассажиры смогут им пользоваться», – подчеркнул мэр Запорожья Владимир Буряк.

Площадь терминала составит более 12 тыс. кв. м. Пропускная способность – 400 пассажиров в час. За время строительства стоимость проекта возросла с 530 млн грн до 795 млн грн. Еще более 200 млн грн потрачено на обустройство прилегающей территории. Терминал строится на бюджетные и кредитные средства.

В этом году услугами аэропорта воспользовались более 400 тысяч пассажиров. Коммунальный аэропорт завершает год с прибылью в 80 млн гривен.