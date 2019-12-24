Новый терминал запорожского аэропорта заработает весной 2020 года - мэрия

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Пассажирский терминал КП «Международный аэропорт «Запорожье» заработает весной 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
«Самый масштабный проект, который фактически за 2 года воплощен в жизнь – строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Запорожье». Строительные работы уже фактически закончены. В начале 2020 года его начнут вводить в эксплуатацию. Планируется, что уже в марте пассажиры смогут им пользоваться», – подчеркнул мэр Запорожья Владимир Буряк.
Площадь терминала составит более 12 тыс. кв. м. Пропускная способность – 400 пассажиров в час. За время строительства стоимость проекта возросла с 530 млн грн до 795 млн грн. Еще более 200 млн грн потрачено на обустройство прилегающей территории. Терминал строится на бюджетные и кредитные средства.
В этом году услугами аэропорта воспользовались более 400 тысяч пассажиров. Коммунальный аэропорт завершает год с прибылью в 80 млн гривен.
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