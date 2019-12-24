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Местные советы начали уменьшать тарифы на тепло для населения - правительство

Местные советы начали уменьшать тарифы на тепло для населения - правительство

В Кабинете министров Украины сообщили, что местные органы власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. В некоторых городах тарифы снизили почти на 30%.

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале.

«Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%», – заявил глава правительства.

Он также призвал остальные органы местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.

Напомним, правительство предоставило предприятиям теплокоммунэнерго возможность самостоятельно проанализировать, есть ли у них экономическое основание предоставлять потребителям скидку на тепло.

По материалам hromadske.tv
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