Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютам

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Национальный банк утвердил перечень иностранных валют, у которым будет устанавливаться официальный курс гривны и рассчитываться учетная цена банковских металлов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют – 35.
Официальный курс к 23 другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно.
На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий).
Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.
Также меняется числовое значение официального курса гривны к доллару США:
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