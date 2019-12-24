Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютам

Национальный банк утвердил перечень иностранных валют, у которым будет устанавливаться официальный курс гривны и рассчитываться учетная цена банковских металлов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют , а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют – 35.

Официальный курс к 23 другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно.

На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий).

Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Также меняется числовое значение официального курса гривны к доллару США:

отныне оно будет определяться как сумма гривен за 1 единицу иностранной валюты;