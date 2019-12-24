0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 252 0

Москва прокомментировала запрет Украиной импорта электроэнергии из РФ

Москва прокомментировала запрет Украиной импорта электроэнергии из РФ

Министерство энергетики РФ считает неконструктивным решение Украины запретить импорт электроэнергии из России и надеется на его отмену. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

“Что касается взаимных обменов перетоками электроэнергии или поставок, такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о потребителях, населении, коммерческих организациях, которым, наверное, важнее всего, чтобы у них были свет и тепло дома, такие решения не добавляют оптимизма. Надеемся, что когда-то это решение (о запрете на импорт электроэнергии из РФ – ред.) будет отменено”, – сказал российский министр.

“Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более в России есть избытки электроэнергии”, – добавил Новак.

Напомним, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции, который предусматривает запрет на продажу и/или поставки электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.