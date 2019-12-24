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В начале декабря международные резервы Украины выросли почти на $2 млрд — Минфин

В начале декабря международные резервы Украины выросли почти на $2 млрд — Минфин

Золотовалютные резервы Украины в течение 1-11 декабря 2019 года выросли на 1,94 миллиарда долларов.

Такие данные приводятся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за декабрь 2019 года.

Рост объемов резервов в Минфине объясняют значительными объемами предложения валюты на рынке, что позволяет Национальному банку выкупать валюту, пополняя таким образом резервы.

При этом курс валют, несмотря выкуп НБУ, продолжает стремительно падать.

«Среднемесячный обменный курс по отношению к доллару укрепился на 12,8% в ноябре в годовом расчете. Основные факторы, которые влияли на валютный рынок в январе-октябре 2019 года: рекордные объемы экспорта урожая зерновых, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты, спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа со стороны нерезидентов», — сообщили в Минфине.

По материалам hromadske.tv
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