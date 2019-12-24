У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже в эти выходные.

Об этом он сообщил в эфире “ТСН”.

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По его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от взаимных исков.

Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

“Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт”, – заявил Ермак.

Напомним, 26 декабря в Вене представители Украины и Российской Федерации вели переговоры по новому контракту на транзит газа.