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Дело ПриватБанка: НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с банком компаний

Дело ПриватБанка: НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с банком компаний

Окружной админсуд Киева 10 декабря признал ООО “Самтек-Сервис” связанным с ПриватБанком лицом накануне национализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что одержали первую победу в судах по определению связанных с ПриватБанком лиц – суд отклонил ходатайство ООО “Самтек-Сервис” о признании решения НБУ противоправным.

“13 декабря 2016 г. Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами определила ООО “Самтек-Сервис” связанным лицом.

В дальнейшем средства, находившиеся на счетах, открытых на имя ООО “Самтек-Сервис”, были обменены уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на акции дополнительной эмиссии и проданы в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ “ПриватБанк” с рынка при участии государства”, – говорится в сообщении.

“Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ “ПриватБанк”. В настоящее время в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ “ПриватБанк”, – заявили в НБУ.

Отметим, что именно Окружной административный суд Киева в апреле 2019 года признал незаконной национализацию ПриватБанка.

По материалам Економічна Правда
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