День финансов, 26 декабря: самое важное в кредитке, первый госбанк на продажу, плюсы и минусы укрепления гривны

Четверг, 26 декабря. Праздновать Новый год еще рано, а вот читать полезную информацию – самое время:

Тарифы на тепло снизят на 30%? Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. В то же время, в Минрегионе сообщают, что предприятия теплокоммунэнерго сами решат, есть ли возможность пересчитать тариф на тепло. Первый перерасчет потребители смогут получить уже в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 г..

Газ – отдельно, доставка – отдельно. Украинцы с января 2020 года будут получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента.

Что же главное в кредитной карте? Пожалуй, один из вечных вопросов. Но нам, как обычно, интересно узнавать ваше мнение, дорогие читатели. С этой целью мы и проводили опрос на тему: что для вас самое главное в кредитке. Оказалось, что размер ежемесячной комиссии по кредиту, или размер штрафов за просроченный платеж играют вовсе не первую скрипку. Если интересно, что в фаворе у читателей Finance.ua – вот вам ссылка.

Позитив и негатив от укрепления гривны. Как заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук, укрепление курса гривны отражает растущий спрос на национальную валюту, и имеет свои плюсы и минусы. Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет.

Кстати, что ожидает Украину в 2020 году? Что будет с долларом, откроется ли рынок земли, как выплачивать по ОВГЗ? На все эти вопросы отвечает финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео от наших коллег с Youtube-канала Finance.ua. Алексей сделал два прогноза для Украины: оптимистический и пессимистический.

Возмещение убытков по автогражданке по-новому. В парламенте зарегистрировали законопроект № 2651 о возмещении убытков по автогражданке. Депутаты предлагают установить лимиты страховых выплат на уровне 130 тысяч гривен по имущественным потерям и 260 тысяч гривен за вред, причиненный здоровью пострадавших в аварии. В то же время должна сохраниться система постепенного повышения страховых сумм соответственно инфляции и индексу потребительских цен.

Планы НБУ по приватизации госбанков. В Нацбанке ожидают, что государство сможет продать государственные банки в течение двух и более лет. Первым будет Укргазбанк. В то же время замглавы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что у государства нет задачи спешить с приватизацией государственных банков.