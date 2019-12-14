Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Raketa запустилась во Львове. Сервисом доставки еды из ресторанов уже можно воспользоваться в тестовом режиме.

Заказы из львовских ресторанов теперь доставляют бесплатно. В городе начала работу новая служба доставки еды. Львов стал третьим городом, после Днепра и Киева, в котором был запущен сервис Raketa.

Чтобы воспользоваться сервисом Raketa, нужно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

На старте заказать доставку можно из почти 50 заведений, расположенных в центральной части города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. Во Львове уже работают порядка 100 курьеров (пеше/вело/мото/авто).

Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн.

Справка Finance.ua: