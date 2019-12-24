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Alfa Romeo Tonale построят на компактной платформе Peugeot

Alfa Romeo Tonale построят на компактной платформе Peugeot

Новый компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale могут, благодаря недавнему соглашению Fiat Chrysler с Peugeot Citroen, построить на той же платформе, что и Peugeot 208 нового поколения, сообщает Automotive News Europe.

Alfa Romeo Tonale должен появиться в продаже в 2022 году. У него будет несколько вариантов двигателя, а также полностью электрическая версия.

Раньше говорили, что Tonale будет базироваться на платформе CMP концерна Fiat Chrysler. Однако после того как итало-американский концерн подписал договор о сотрудничестве с французским альянсом PSA, всё может измениться.

PSA рассматривает возможность переноса Tonale на более эффективную платформу. Возможно, речь идет о компактной платформе, лежащей в основе нового Peugeot 208. Главное преимущество этой платформы в том, что на ней можно выпускать гибридные автомобили и электромобили.

По материалам autonews.ua
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