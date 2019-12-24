Alfa Romeo Tonale построят на компактной платформе Peugeot

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Новый компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale могут, благодаря недавнему соглашению Fiat Chrysler с Peugeot Citroen, построить на той же платформе, что и Peugeot 208 нового поколения, сообщает Automotive News Europe.
Alfa Romeo Tonale должен появиться в продаже в 2022 году. У него будет несколько вариантов двигателя, а также полностью электрическая версия.
Раньше говорили, что Tonale будет базироваться на платформе CMP концерна Fiat Chrysler. Однако после того как итало-американский концерн подписал договор о сотрудничестве с французским альянсом PSA, всё может измениться.
PSA рассматривает возможность переноса Tonale на более эффективную платформу. Возможно, речь идет о компактной платформе, лежащей в основе нового Peugeot 208. Главное преимущество этой платформы в том, что на ней можно выпускать гибридные автомобили и электромобили.
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