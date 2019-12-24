Авиакомпании, отказывающие пассажирам в компенсации за отмену или задержку рейсов

Авиакомпании Tunisair, Vueling, Ernest Airlines, Bulgaria Air и Blue Air в 2019 году отклоняли более 99% обоснованных претензий на получение компенсации из-за отмены или задержки рейса, сообщили в компании AirHelp, которая занимается защитой прав пассажиров.

Этот показатель у крупнейшего лоу-коста Европы Ryanair составил 98,4%, за ним следует Avianca — 97,1%, airBaltic — 94,6%, easyJet — 87,3% и замыкает десятку «лидеров» — «Аэрофлот» с 86,2% отказов.

Для сравнения, Wizz Air отклонял 61,4% обоснованных претензий, тогда как МАУ — 48,3%, что сравнимо с показателем KLM (47,9%) и Emirates (48,8%).

Меньше всего отклоняют заявки пассажиров на компенсацию Transavia, HOP! (по 28%), Delta Air Lines (27,8%), Brussels Airlines (27,5%), American Airlines (27,4%), Icelandair (26,7%) и Eurowings (23,6%).

В AirHelp отмечают, что в среднем количество отказов по претензиям выросло в 2019 году примерно на 30% по сравнению с 2018 годом.

Согласно европейской регуляции №261/2004, пассажир может рассчитывать на получение компенсации размером от 250 до 600 евро, если его рейс из аэропортов, расположенных в ЕС, был задержан на более чем 3 часа по прибытию или был отменен за 14 дней и менее до вылета. Аналогичные правила распространяются на перелеты из третьих стран в один из аэропортов Европы, если они выполняются зарегистрированными в ЕС авиакомпаниями.