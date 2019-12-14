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Нацбанк ввел новый норматив долгосрочной ликвидности для банков

Нацбанк ввел новый норматив долгосрочной ликвидности для банков

Для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы Правление НБУ приняло новый норматив для украинских банков – коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Введение коэффициента NSFR является следующим важным шагом в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС и рекомендациями Базельского комитета после введения коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины, включая риск ликвидности”, – говорится в сообщении.

Цель NSFR:

  • способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков;
  • сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения;
  • создать стимулы для банков привлекать депозиты на длительные сроки и снизить зависимость от краткосрочного финансирования.

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования, где:

  • объем имеющегося стабильного финансирования – это сумма составляющих пассивов (регулятивный капитал и обязательства), взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, которые отражают уровень их стабильности;
  • объем необходимого стабильного финансирования – это сумма составляющих активов и внебалансовых обязательств, взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, которые характеризуют их ликвидность.

Банки должны будут придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.

По материалам Finance.UA
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