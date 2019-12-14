Нацбанк ввел новый норматив долгосрочной ликвидности для банков

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Для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы Правление НБУ приняло новый норматив для украинских банков – коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Введение коэффициента NSFR является следующим важным шагом в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС и рекомендациями Базельского комитета после введения коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины, включая риск ликвидности”, – говорится в сообщении.
Цель NSFR:
NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования, где:
Банки должны будут придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.
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