Объем платежей СГ «ТАС» за 11 месяцев достиг 1,66 млрд грн – рост составил 31%

Страховая группа «ТАС» подвела итоги своей работы за одиннадцать месяцев. Итак, на протяжении января – ноября страховщиком было привлечено 1655,79 млн грн платежей – это на 30,9% больше суммы премий, собранных компанией за аналогичный период прошлого года.

Фактически треть всех платежей СГ «ТАС» – 33,02% – пришлись на обязательную «автогражданку»: по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев было собрано 546,76 млн грн премий, что на 25,3% превышает соответствующий показатель за одиннадцать месяцев 2018 года.

Второе место в портфеле поступлений страховщика с долей 20,98% заняла «Зеленая карта»: по указанным полисам было привлечено 347,32 млн грн платежей – на 36% больше, чем было собрано в январе – ноябре прошлого года.

В свою очередь, объемы продаж КАСКО увеличились на 40,6%: по договорам страхования наземного транспорта СГ «ТАС» собрала 315,54 млн грн платежей, что составляет 19,06% от общего объема поступлений компании за одиннадцать месяцев.

Доля ДМС в портфеле Страховой группы «ТАС» составила 8,71%: по договорам добровольного медицинского страхования было привлечено 144,25 млн грн платежей – на 45,5% больше, чем за отчетный период 2018 года. По договорам страхования имущества было собрано 60,41 млн грн платежей, по другим договорам страхования – 241,51 млн грн.

За одиннадцать месяцев текущего года Страховая группа «ТАС» выплатила по заключенным договорам страхования 653,38 млн грн страховых возмещений – на 32,7% больше, нежели за январь – ноябрь прошлого года.

Первое место в портфеле выплат страховщика с долей 39,88% традиционно заняла автогражданка по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев СГ «ТАС» возместила пострадавшим 260,57 млн грн – это на 46,3% больше, чем за указанный период 2018 года.

Еще больше возросли – на 46,8% – выплаты по договорам страхования наземного транспорту, по которым было возмещено суммарно 171,18 млн грн, что составляет 26,2% от общего объема выплат компании за отчетный период.

Третье место в портфеле выплат СГ «ТАС» с долей 14,79% заняла «Зеленая карта» – по указанным полисам за одиннадцать месяцев текущего года было возмещено 96,62 млн грн.

В то же время доля ДМС составила 10,84%: по договорам добровольного медицинского страхования СГ «ТАС» в январе – ноябре выплатила 70,84 млн грн, что на 32,7% превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2018 года.

По договорам страхования имущества Страховая группа «ТАС» за одиннадцать месяцев выплатила суммарно 28,59 млн грн – это в семь раз больше, чем за отчетный период прошлого года. По другим договорам страхования в январе – ноябре текущего года было возмещено 25,58 млн грн.