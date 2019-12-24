Соцопрос показал, сколько украинцев почувствовали улучшение в этому году

Улучшение жизни в 2019 почувствовали 14% украинцев, ухудшение – 29%, а относительное большинство – 47% – считает, что ситуация не изменилась, о чем свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

Как и год назад, большинство граждан считает, что в большинстве сфер жизни положение в Украине за текущий год ухудшилось, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году. Год назад по большинству сфер преобладали оценки изменений к худшему, а в этом году преобладает мнение, что ситуация не изменилась.

Негативные изменения произошли в этом году, по мнению украинцев, в следующих сферах: в уровне цен и тарифов – здесь ухудшение отметили 61% населения, здравоохранении (46%), социальной защите (44%). Улучшение ситуации граждане отметили лишь в трех сферах – обороноспособности страны (31% отметили изменения к лучшему, 15% – изменения к худшему и еще 44% – отсутствие изменений), международном имидже Украины (31% – изменения к лучшему, 21% – изменения к худшему и 38% – отсутствие изменений) и межнациональных отношениях (19% – изменения на лучше, 15% – изменения к худшему и 54% – отсутствие изменений).

В остальных сферах преобладают ответы “не изменилось”, однако в балансе ответов преобладает негатив, хотя и существенно меньший, чем в 2018 году.

В целом граждане оценили экономическое положение страны в 2019 году в 2,46 балла по 5-балльной шкале, а уровень благосостояния собственной семьи – в 2,75 балла.