Для приватизации госбанков нужно более двух лет: НБУ назвал банк, который продадут первым

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В Национальном банке Украины ожидают, что государство сможет продать государственные банки в течение двух и более лет. Первым будет Укргазбанк.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью порталу «Минфин».
“Я думаю, что на это нужно более двух лет. Первым, безусловно, будет Укргазбанк. Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал», — сообщила Рожкова.
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По ее словам, Укргазбанк сейчас определился со своей бизнес-моделью и «очистился» от неприбыльных активов. Поэтому этот банк может быть интересным для потенциальных инвесторов.
В то же время замглавы НБУ отметила, что у государства нет задачи спешить с приватизацией государственных банков.
«Наша задача — сделать их конкурентными и эффективными. Иначе их придется продавать с дисконтом. Кроме того, чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны, чтобы была потребность в кредитах, рос ВВП», — отметила Рожкова.
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