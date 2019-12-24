Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10

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Компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10. Об этом было объявлено во время выпуска Windows 10 Build 19536.
По замыслу, новая система позволит пользователям отказаться от сторонних приложений для установки драйверов, а также едва ли не забыть о Менеджере устройств, который сейчас часто используется для установки, отката или удаления драйверов. Microsoft собирается вынести функции обновления драйверов, а также установки обновлений, связанных с функциональностью и не связанных с безопасностью, в одно место, с которым уже и будет работать пользователь.
Ожидается, что новая система будет внедрена в следующее крупное обновление (например, весеннее) операционной системы в 2020 году.
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