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Бюджет ЦИК на 2020 год составил почти 550 млн грн

Бюджет ЦИК на 2020 год составил почти 550 млн грн

Смета Центральной избирательной комиссии на 2020 год утверждена в сумме почти 550 млн грн по трем бюджетным программам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Секретариата Комиссии.

“4 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого была утверждена Смета ЦИК на 2020 год по трем бюджетным программам”, – говорится в сообщении.

Так, по бюджетной программе 6731020 “Проведение выборов народных депутатов Украины” утверждена смета на общую сумму 59 млн 539 тыс. гривен. Также по бюджетной программе 6731050 “Функционирование Государственного реестра избирателей” на общую сумму 20 млн 841 тыс. 900 гривен.

Кроме того, по бюджетной программе 6731110 “Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины” утверждена смета на общую сумму 467 млн 327 тыс. 700 гривен.

Так, по трем бюджетным программам смета ЦИК на 2020 год составил 547 708 600 грн.

По материалам УНН
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