0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

ОККО, WOG и другие сети АЗС продолжают снижать цены на бензин

ОККО, WOG и другие сети АЗС продолжают снижать цены на бензин

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.

Об этом enkorr сообщили в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Также 26 декабря на 90 коп/л все виды топлива подешевели на стациях Glusco.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.

На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

По данным “А-95”, с начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы “Приват” в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.