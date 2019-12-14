Гончарук сообщил, будут ли пересматривать предоставление субсидий в этом сезоне

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом сезоне правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий, ее получат все, кому она предназначена.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Отвечая на вопрос, будут ли меняться в течение этого отопительного периода правила предоставления субсидий, их пересмотр, Гончарук ответил:
“Тем, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человек может попасть, ну то есть, ему может быть назначена или не назначена субсидия. Конечно, если человек становится таким, что получает право на оформление субсидии, он сможет оформить субсидию, конечно. Но те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, они ее гарантированно получат”.
По его словам, в государственном бюджете нет проблем со средствами для начисления субсидий в этом сезоне.
Напомним, по данным Госстатистики, в ноябре 2019 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 479,7 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 2134 26
Кабмин: Тарифы на тепло снизят на 30%8 ч. назад - 1780 8
40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад8 ч. назад - 868 4
Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности2 ч. назад - 314 3
ПФУ увеличил выплату пенсий6 ч. назад - 1050 3
Эксперты ICU дали прогноз по курсу гривны на 2020 годВчера, 21:01 - 6066 1
Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков9 ч. назад - 5118
Работникам "Укрпошты" будут платить зарплаты по-новому7 ч. назад - 2716 2
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 2134 26
В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мостВчера, 18:12 - 1939 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Позавчера, 15:44 - 1433 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1880 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1580
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1566
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4556 3