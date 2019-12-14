Переход на ручное управление: эксперты рассказали о "тарифном" решении Кабмина

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Уже в декабре тарифы на тепло в Украине могут быть снижены на 23%, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Он объяснил: раньше не было механизма, позволяющего сделать перерасчет, а теперь правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. Впрочем, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория.
При этом эксперты давно и настойчиво говорили, что тарифы можно сделать ниже. Специалисты в коммунальной сфере убеждены: вопрос сложнее, чем кажется. Следовательно, еще не факт, что тарифы пересчитают задним числом. Кроме того, возникает прецедент “ручного управления” тарифами.
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“Решение властей правильное, но опоздало минимум на три месяца, надо было заняться тарифами еще в сентябре, когда был сформирован новый Кабмин, и стало известно, что газ стоит не 8500 грн за 1000 куб. м, исходя из которого рассчитаны тарифы, а 6160 грн, – сказал энергоэксперт Валентин Землянский. – Надо было в сентябре зафиксировать цену газа на весь отопсезон, о чем предупреждали эксперты. Тогда Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), на основании постановления Кабмина, установила бы законодательно новые, более низкие тарифы на тепло для каждого теплокоммунэнерго. И не пришлось бы теперь Кабмину переходить на ручное управление, принимать постановление, имеющее рекомендательный характер, а премьеру – уговаривать мэров “Христа ради” выполнить это постановление, дабы уменьшить суммы за тепло в платежках”.
Землянский также напомнил, что с января 2020 года в Украине начнет действовать энергорынок, и цена газа, зафиксированная в ноябре Кабмином на весь отопсезон, станет 6960 грн за 1000 куб. м. Пока эксперт прогнозирует, что пересчитают лишь суммы в платежках за декабрь, и то не факт, что плата за тепло уменьшится на 23%. Что будет в январе и далее – не ясно. И вряд ли возможен и перерасчет “задним числом” за октябрь и ноябрь. Сделать это не позволяет ни законодательство, ни финансы, так как все “лишние” деньги со счетов коммунэнерго идут на погашение их долгов перед “Нафтогазом” за потребленный ранее газ.
Более оптимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
“Наконец-то власти вспомнили о том, что нормативно установленная Кабмином цена газа оказалась почти на 1000 гривен выше, чем рыночная, – сказал нам Пендзин. – Ожидаем снижение цены на тепло в декабре и надеюсь, что и далее. Но на сколько – пока неясно. Ведь тарифы в небольших городах устанавливают местные органы, НКРЭКУ регулирует их только для лицензированных теплокоммунэнерго в крупных населенных пунктах, но сможет это сделать только по окончании отопсезона”, – разъяснил Пендзин.
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