0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

В Киеве из-за жалоб пересчитали коммуналку на 13 млн грн

В Киеве из-за жалоб пересчитали коммуналку на 13 млн грн

В 2019 году из-за жалоб киевлян жилищно-коммунальная инспекция столицы обследовала 527 жилых домов. В результате осуществлен перерасчет на общую сумму свыше 13 млн грн.

Об этом заявил начальник Управления самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба администрации.

“С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook”, – сказал он.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что жители домов с установленными индивидуальными тепловыми пунктами экономят более 60% от нормативного тарифа на отопление.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.