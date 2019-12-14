В Киеве из-за жалоб пересчитали коммуналку на 13 млн грн

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В 2019 году из-за жалоб киевлян жилищно-коммунальная инспекция столицы обследовала 527 жилых домов. В результате осуществлен перерасчет на общую сумму свыше 13 млн грн.
Об этом заявил начальник Управления самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба администрации.
“С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook”, – сказал он.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что жители домов с установленными индивидуальными тепловыми пунктами экономят более 60% от нормативного тарифа на отопление.
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