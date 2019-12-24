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Mercedes-Benz представил электрофургон, который за 30 минут заряжается до 80% (фото)

Mercedes-Benz представил электрофургон, который за 30 минут заряжается до 80% (фото)

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассекретил серийную версию электрофургона eSprinter.

Об этом сообщает портал Motor.

“Фирма Mercedes-Benz рассекретила серийную версию электрофургона eSprinter. Новинка способна проезжать с полной нагрузкой без подзарядки до 168 километров и развивать максимальную скорость 120 километров в час”, – говорится в сообщении.


Фото: motor.ru

Для экономии заряда водитель может выбрать один из четырех режимов рекуперативного торможения или уменьшить мощность климатической установки.

В Mercedes-Benz уверяют, что с помощью быстрого зарядного устройства батарею электрокара можно подзарядить с нуля до 80 процентов всего за полчаса.

Стоимость Mercedes-Benz eSprinter пока не известна.


Фото: motor.ru

По материалам УКРИНФОРМ
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