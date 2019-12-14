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В Минэкономики говорят, что работа по контракту станет основой трудовых отношений

В Минэкономики говорят, что работа по контракту станет основой трудовых отношений

По новому Трудовому кодексу, который разрабатывает Министерство экономики, основой трудовых отношений станет контракт.

Об этом в эфире “Громадського” заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

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“В первую очередь это либерализация трудовых отношений, – мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который непременно заключается в письменной форме. Ориентировочную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все сотрудники могли прописать порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи”, – пояснила Свириденко.

Она рассказала, что в новом кодексе Минэкономики хочет закрепить возможность работать дистанционно и частичную занятость.

“То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений, также будет аутсорсинг, аутстаффинг. Кстати, все эти определения будут зафиксированы в отдельных изменениях закона о занятости, и все смогут ознакомиться”, – сказала заместитель министра.

По материалам hromadske.tv
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