Предприятия теплокоммунэнерго сами решат, есть ли возможность пересчитать тариф на тепло

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Правительство предоставило предприятиям теплокоммунэнерго возможность самостоятельно проанализировать, имеется ли у них экономическое основание предоставлять потребителям скидку на тепло.
Об этом сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщает пресс-служба Минрегиона.
“Правительство приняло изменения в действующие постановления, регулирующие правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии и предоставило право теплоснабжающим предприятиям работать по законам рынка”, – сказала Алена Бабак.
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По ее словам, такого механизма не было, так как у предприятий есть фиксированные тарифы.
“Сейчас в рамках такого тарифа мы даем право на перерасчет. Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, которые учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, взята в учет цена газа 8300 грн, а фактически предприятие покупает его по 6200-6100 грн. В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа”, – сообщила она.
Как заявляет Бабак, главы органов местного самоуправления могут сами проанализировать постановление, как только она будет обнародована, и посмотреть, есть ли экономическое основание для того, чтобы сделать такую скидку для потребителей в своих городах.
Когда начнут пересчитывать. Первый перерасчет потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 г. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.
Как перерасчет уменьшит цены в платежках. Проведение пересчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь 2019 в среднем на 300-400 грн. Поэтому, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 грн.
Как потребители могут узнать размер начислений. О принятом решении об изменении размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному горячему водоснабжению теплоснабжающая организация будет информировать потребителей путем размещения информационного сообщения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на своем сайте.
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