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Предприятия теплокоммунэнерго сами решат, есть ли возможность пересчитать тариф на тепло

Предприятия теплокоммунэнерго сами решат, есть ли возможность пересчитать тариф на тепло

Правительство предоставило предприятиям теплокоммунэнерго возможность самостоятельно проанализировать, имеется ли у них экономическое основание предоставлять потребителям скидку на тепло.

Об этом сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщает пресс-служба Минрегиона.

“Правительство приняло изменения в действующие постановления, регулирующие правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии и предоставило право теплоснабжающим предприятиям работать по законам рынка”, – сказала Алена Бабак.

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По ее словам, такого механизма не было, так как у предприятий есть фиксированные тарифы.

“Сейчас в рамках такого тарифа мы даем право на перерасчет. Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, которые учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, взята в учет цена газа 8300 грн, а фактически предприятие покупает его по 6200-6100 грн. В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа”, – сообщила она.

Как заявляет Бабак, главы органов местного самоуправления могут сами проанализировать постановление, как только она будет обнародована, и посмотреть, есть ли экономическое основание для того, чтобы сделать такую ​​скидку для потребителей в своих городах.

Когда начнут пересчитывать. Первый перерасчет потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 г. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Как перерасчет уменьшит цены в платежках. Проведение пересчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь 2019 в среднем на 300-400 грн. Поэтому, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 грн.

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Как потребители могут узнать размер начислений. О принятом решении об изменении размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному горячему водоснабжению теплоснабжающая организация будет информировать потребителей путем размещения информационного сообщения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на своем сайте.

По материалам Finance.UA
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