Рекордная закупка: НБУ выкупил в декабре на межбанке валюты на $1,6 млрд

В последней месяц 2019 года НБУ установил рекорд по выкупу валюты на межбанке — в резервы НБУ ушли $1,6 млрд. Больше валюты регулятор выкупал только в ноябре 2005 года — $4,5 млрд и в июле 2008 года — $2,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В 2005 году это были валютные поступления, попавшие в страну после повторной приватизации “Криворожстали”. В 2008 году причиной стала просадка курса с 5,05 грн/$ до 4,85 грн/$.

Выкуп иностранной валюты НБУ в таких больших объемах экономический эксперт Тарас Козак считает тормозом для еще большого укрепления гривны.

“Трудно представить, что было бы, если бы Нацбанк не вмешался. Курс доллара сегодня уже был бы ниже отметки 20 грн/доллар”, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом