День финансов, 24 декабря: новые сервисы "Государства в смартфоне", борьба с долгостроями и хрущевками

Вторник, 24 декабря. “Государство в смартфоне” уже близко:

Электронные паспорта. В конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Документ можно будет предъявлять, показав личный смартфон. Получить электронный паспорт смогут граждане Украины, которые имеют паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт.

Сервис проверки квитанций в электронной форме. Правительство запустило сервис, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. С его помощью можно проверять квитанции онлайн, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

Сервис возврата переплаченных налогов онлайн. Государственная налоговая служба запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги без визита в налоговую инспекцию. С помощью сервиса налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа.

О других новостях:

Новый подход к финансированию вузов. Как сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, уже с января 2020 года высшие учебные заведения будут финансировать на 80%, а остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств. Кстати, как заявила министр образования и науки Анна Новосад, за десять лет в Украине количество студентов упало почти вдвое.

То, что должно помочь с проблемными “долгостроями”. Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект, который возложит на местные общины технический контроль и финансирование достройки проблемных объектов. Закон планирует решить вопрос создания или определения коммунальных предприятий, которые будут выполнять функции завершения строительства проблемных объектов..

Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине. В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине – €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали в три раза больше, чем у нас – €1142.

Кличко рассказал, когда в Киеве начнут ремонтировать хрущевки. Места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. По словам мэра, на данный момент в реконструкции или частичном сносе в столице нуждается 80% такого жилья. В связи с этим предстоит принять законопроект, определяющий условия для выселения и коэффициент увеличения площади жилья при переезде.

“Укртелеком” повышает тарифы на услуги. Компания с января 2020 года повышает ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%). Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится до 61,51 грн.