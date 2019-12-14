Налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн

Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги без визита в налоговую инспекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

“ГНС запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

компьютер;

Читайте также: Айтишники смогут оплатить налог, не отрываясь от смартфона – Верланов

доступ к сети интернет;

квалифицированную электронную подпись.

Как подать заявление и вернуть излишне уплаченные налоги:

заявление может быть подано через «Электронный кабинет» и ИТС «Единое окно подачи электронной отчетности»;

после его принятия органом ГНС заявление, поданное в форме электронного документа, мгновенно попадает в соответствующий электронный журнал.

“Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч налогоплательщиков. Именно столько налогоплательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн гривен”, – сообщил Сергей Верланов.

Справка Finance.ua

Штрафы за неуплату налогов на прибыль:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;