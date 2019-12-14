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Налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн

Налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн

Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги без визита в налоговую инспекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

ГНС запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

  • компьютер;

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  • доступ к сети интернет;
  • квалифицированную электронную подпись.

Как подать заявление и вернуть излишне уплаченные налоги:

  • после его принятия органом ГНС заявление, поданное в форме электронного документа, мгновенно попадает в соответствующий электронный журнал.

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“Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч налогоплательщиков. Именно столько налогоплательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн гривен”, – сообщил Сергей Верланов.

Справка Finance.ua

Штрафы за неуплату налогов на прибыль:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.
По материалам Finance.UA
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