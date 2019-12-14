Налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн

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Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги без визита в налоговую инспекцию.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.
“ГНС запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа”, – говорится в сообщении.
Что для этого необходимо:
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Как подать заявление и вернуть излишне уплаченные налоги:
“Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч налогоплательщиков. Именно столько налогоплательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн гривен”, – сообщил Сергей Верланов.
Штрафы за неуплату налогов на прибыль:
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